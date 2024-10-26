[10.26 国際親善試合 日本女子 4-0 韓国女子 国立]佐々木則夫監督代行が前日会見で示唆していたとおり、この日のゲームキャプテンはDF熊谷紗希(ローマ)ではなく、GK山下杏也加(マンチェスター・C)がキャプテンマークを巻いてゴールマウスに立った。山下によると、佐々木監督代行から打診があったのは国立での前日練習前のウォーミングアップ時。「国立での練習前に体を温めているときに『キャプテンにしようと思う』と」。思わ