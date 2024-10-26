将棋の藤井聡太竜王（２２）＝名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖と合わせ七冠＝に佐々木勇気八段（３０）が挑戦する第３７期竜王戦７番勝負の第３局が２５、２６日、京都市で指され、先手の藤井七冠が９９手で勝ち、２勝１敗とした。第４局は１１月１５、１６日に大阪府茨木市で指される。