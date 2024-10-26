女優の大原優乃が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“大事なご報告”をした。【写真】大原優乃、初期の頃の水着グラビアYouTubeチャンネル「ゆーのちゅーぶ」を更新した大原は「皆さんに、大事なご報告があります。」と題した動画を公開。「きょうはタイトルにもある通り、皆さんにご報告をさせていただきたいなと思ってこの撮影をしております」と切り出した大原は、「ゆーのちゅーぶ、毎週金曜19時から週1投稿をさせ