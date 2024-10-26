【J3第34節】(長良川)岐阜 4-1(前半1-0)今治<得点者>[岐]藤岡浩介2(36分、79分)、荒木大吾(55分)、西谷亮(64分)[今]市原亮太(57分)<警告>[今]市原亮太(76分)、二見宏志(90分)主審:松本大