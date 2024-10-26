【皇賞・秋】最強馬決定戦！競泳金メダリストが注目馬を発表！｜https://youtu.be/ekUzOKCu6lk 第170回天皇賞・秋（GI）枠順2024年10月27日（日）4回東京8日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ベラジオオペラ（牡4 横山和生）2-2 マテンロウスカイ（騸5 横山典弘）2-3 ステラヴェローチェ（牡6 佐々木大輔）3-4 タスティエーラ（牡4 松山弘平）3-5 ノースブリッジ（牡6 岩田康誠）4-6 ソ&#