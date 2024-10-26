将棋・第３７期竜王戦七番勝負第３局（２日制）が２６日、京都市「総本山仁和寺」で２５日から指し継がれ、藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝が挑戦者・佐々木勇気八段を先手番で破り、シリーズを〇●〇の２勝１敗とした。２０１９年から竜王戦が行われている仁和寺対局だが、これで藤井は同所で４戦全勝。２日目は互角から再開され、午前は押され気味。時間配分にも苦労したが、昼食休憩後は佐々木の積極策