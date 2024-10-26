将棋の第37期竜王戦七番勝負第3局が10月25・26の両日、京都市「総本山仁和寺」で行われ、藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）が挑戦者の佐々木勇気八段（30）に99手で勝利した。この結果、藤井竜王はシリーズ成績を2勝1敗とし、防衛4連覇に向けてさらに前進を遂げた。注目の第4局は11月15・16日、大阪府茨木市の「おにクル」で予定されている。【映像】藤井竜王、勝利の瞬間の表情竜王4連覇を目指す藤井竜