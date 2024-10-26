冬の訪れを告げる富士山の初冠雪が２６日も観測されず、１３０年の観測史上、最も遅くなることが決まった。これまで最も遅かったのは２０１６年と１９５５年の１０月２６日だった。甲府地方気象台（甲府市）によると、平年より気温が高い日が続いていることが主な理由だという。富士山の初冠雪は毎年、山頂から約４０キロ離れた同気象台で、職員が目視で積雪の有無を確認している。気象台の前身である甲府測候所が開設された１