フジテレビは２６日、２７日に投開票が行われる衆議院選挙の開票状況を生放送で伝える「Ｌｉｖｅ選挙サンデー 超速報ＳＰ」（午後７時５８分）に、石丸伸二・前安芸高田市長が出演することが決まったと発表した。当日は石破茂首相と直接意見を交わす機会となる。初めての選挙番組出演に石丸氏は「衆院選を経（へ）て日本は変わるのか、変わらないのか。各党首に日本の針路を問い質（ただ）す。大事なのは選挙の後。国民の期待