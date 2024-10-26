◇米男子ゴルフツアーZOZOチャンピオンシップ第3日（2024年10月26日千葉県習志野CC＝7079ヤード、パー70）21年大会覇者の松山英樹（32＝LEXUS）は65位から5バーディー、1ボギーの66で回り、通算2アンダーの59位で最終ラウンドを迎える。松山は今大会初のアンダーパーとなる66で回るも、順位を大きく上げることはできず。「このスコアを初日から出せれば良いけど、出せないのが現状なので悔しい」と心境を口にした。