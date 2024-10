トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「sloggi(スロギー)」では、ボディウエアブランド「S by sloggi(エス バイ スロギー)」 の新シリーズを、9月上旬より発売いたしております。ほんのりとした透け感と浮かび上がる柄が印象的な、新シリーズ「S by sloggi Shine」が登場。フェミニティが香るような上品なカラーで展開しているので、ぜひチェックしてみてください。 S by sloggiの新シ