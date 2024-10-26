アメリカプロバスケットボールNBAの河村勇輝が公式戦デビューです。河村は今月からNBAに挑戦し、見事、開幕戦ベンチ入りを果たしました。そして、迎えた2戦目。試合終了残り3分34秒、ついにコートに立ちます。短いプレー時間でも得意のノールックパスでアシスト。日本人4人目となるNBAの舞台。現役選手では最も小さい173センチの河村が大きな第一歩を踏み出しました。写真：AP/アフロ