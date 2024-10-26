サッカーJ2リーグ第36節が10月26日に行われ、藤枝MYFCは、ホームでジェフユナイテッド千葉と対戦、2-3で敗れ、引き分けを挟んで4連敗となりました。 前節、徳島に0-3で完敗し、J1プレーオフ進出の可能性が消滅した藤枝は、ホーム最終戦を白星で終えようと、前半から千葉ゴールに迫ります。10分、MF浅倉廉が今季2点目となる先制点を挙げると、25分には、エースFW矢村健が今季16点目のゴ