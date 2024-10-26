鹿屋市のかのやばら園で26日から秋の「かのやばら祭り」が始まりました。 およそ8ヘクタールのかのやばら園は、日本最大規模のバラ園で、秋には、およそ1000種類、3万株のバラが開花します。 26日の「かのやばら祭り」のオープニングセレモニーでは、地元の幼稚園や保育園の園児たちが、マーチングバンドや和太鼓の演奏を披露しました。 訪れた人たちは、咲き始めたばかりのバラの色と香りを楽しんでい