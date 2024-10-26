アイドルグループ・日向坂４６の正源司陽子ら四期生が２６日、都内で映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」の公開記念舞台あいさつを行った。演技初挑戦の四期生１１人が東京を訪れた修学旅行生を演じ、最新シングル「絶対的第六感」でＷセンターの１人を務める“次世代エース”正源司が主演。熊切和嘉監督は「もしこの映画を応援していただいたら『ゼンブ・オブ・ホッカイドー』として、山で迷子になった宮地（すみれ）さんがヒグ