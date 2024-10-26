東京・中野に店舗を構える腕時計専門店ベティーロードのスタッフ坂口さんが、押さえておきたい【ヴィンテージウォッチ】の扱い方をご紹介しています。 現行モデルとは異なり、ヴィンテージウォッチは取り扱い方が難しく、壊れやすいと思われがちですが、坂口さんによれば次の3つのポイントに気をつければ長く愛用することができるといいます。 注意点①水や湿気 ヴィンテージウォッチ