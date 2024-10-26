◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース第2日（2024年10月26日埼玉県武蔵丘GC＝6650ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、ツアー初優勝を狙う初日2位の馬場咲希（19＝サントリー）は3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの73とスコアを落とし、通算5アンダーの23位に後退した。ホールアウト後は「1日中リズムがつかめなかった」と無念の表情でつぶやいた。スタート前に初日首位のイ・ミニョンが棄権。工藤