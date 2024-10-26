「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１９−６４ニュージーランド代表」（２６日、日産スタジアム）世界ランキング３位のニュージーランドは同１４位の日本から１０トライを奪い完勝。先制を許し、前半２０分ごろまでは接戦となったが、その後は６連続トライなどの猛攻で日本を突き放した。試合後、スコット・ロバートソンＨＣは「後半になってスローダウンしたが、全体的に見てしっかりとした勝利だった。何