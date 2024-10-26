（高雄中央社）南部・高雄市で25日、来月1日にオープンするホテル・ニッコー高雄（高雄日航酒店）の記者会見が開かれ、陳其邁（ちんきまい）高雄市長は、高雄のランドマークになるとし、産業と観光の発展により、多くのビジネス客や観光客を引き付けることを期待していると述べた。同ホテルは、複数の高級ホテルが軒を連ねる高雄メトロ（MRT）三多商圏駅と高雄ライトレール（LRT）軟体園区駅近くに位置し、最上階の22階からは高雄