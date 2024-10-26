【MLB】ドジャース 6−3 ヤンキース（10月25日・日本時間26日／ロサンゼルス）【映像】大谷、相手のスキの見逃さない“神進塁”WBC準決勝、伝説のメキシコ戦を思い出した方も多いだろう。ドジャースの大谷翔平投手はヤンキースとのワールドシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場をすると、第4打席で念願のワールドシリーズ初安打を記録した。1点ビハインドで迎えたドジャースの攻撃。走者なしの場面で打席に入った大谷