井上との対戦を要求し続けるアフマダリエフに、アラム氏は苦言を呈した。(C) Lemino/SECOND CAREERスーパーバンタム級のタイトル戦線が活発化している。去る10月24日には、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、IBF＆WBO同級1位のサム・グッドマン（オーストラリア）との防衛戦（12月24日に東京・有明アリーナ）を正式決定。東京ドーム興行を実現させた激動の24年を締めくくる一戦に向け、話