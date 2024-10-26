衆議院選挙は、27日、投票が行われます。選挙戦最終日の26日、与野党の党首は各地で街頭に立ち、有権者に支持を訴えました。自民党総裁・石破首相：政治資金収支報告書不記載、大変申し訳ございません。公認できない人もいっぱい出ました。われわれ自由民主党は、もう一度、公平で公正で謙虚で誠実な政党として出直して、皆さま方にもう一度ご審判をいただきたい。立憲民主党・野田代表：裏、裏、裏。裏金隠しの解散、そして裏公認