「ナポリが（来年）１月か６月にアジア人選手獲得？ お気に入りは三笘、久保」 これはイタリアのサッカー専門サイト『トゥットメルカート』が10月17日に配信した記事の見出しだ。 いわく、22〜23年シーズンのセリエA覇者ナポリが、アジア市場開拓へ、移籍マーケットがオープンする来年１月か６月（実際は７月）にアジア人選手を獲得することが濃厚で、日本人、韓国人が候補になりそうだという。 ただし、当該