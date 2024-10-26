ボートレース浜名湖の「静岡朝日テレビサンライズカップ」4日目が26日、行われた。準優勝戦10Rは3号艇の丹下将が捲りに行く展開に乗って差し場を突いた4号艇の森永淳（43＝佐賀）が勝利。優出一番乗りで、当地は3節連続の優勝戦進出となった。「足は仕上がりました。完璧です！」と破顔一笑。「起こしに重さが少しあってスタートは気をつかうけど、道中の足がいいし、凄く出ている。舟の向きも凄く良くなりました。足は文