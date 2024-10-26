◇関西学生アメリカンフットボール１部リーグ第6節関学大31ー15関大（2024年10月26日花園ラグビー場）全勝の関学大が1敗の関大を圧倒し、4年連続61度目のリーグ優勝。リーグ戦3位までに与えられる全日本大学選手権トーナメントの切符も勝ち取った。関学大が勝てば、優勝と全日本大学選手権出場が決まり、関大勝利なら、Vに王手がかかる大一番。試合は思わぬアクシデントで幕を開けた。開始わずか7プレー目。関学大QB星野