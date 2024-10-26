“超音楽的概念” Nega/squaredが、本日10月26日に新曲「バイナリー」をリリースした。 （関連：【映像あり】Nega/squared、“真の平等とは何か？”がテーマの新曲「バイナリー」MV） 本楽曲は、「ELLA」「ID」に続く“STORYOFELLA”の第3作目で、「真の平等とは何だろうか？」をテーマとしている、ダンサブルかつエモーショナルな楽曲だ。また、本日21時からYouTubeチャンネルにてMVが