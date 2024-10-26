◇関西女子硬式野球リーグ（ラッキーリーグ）阪神タイガースWomen7―0WELFARE（2024年10月26日津門中央公園野球場）今月22日、所属22人の半数にあたる11選手の退団を発表した阪神タイガースWomenが、去りゆく選手の送別試合を行った。85年の阪神日本一メンバーである木戸克彦監督がスタメン9人を退団選手で固め、先発に森、3番手に前田祐と、投手陣にも退団組を起用。初回から3点を奪うなど、終始優位に試合を進め、快勝