（ＣＮＮ）４５年以上前、米シカゴ郊外での住宅改修中に見つかった１９世紀の１０代女性の頭蓋骨（ずがいこつ）について、このほど女性の氏名がようやく明らかになった。ＤＮＡ技術の進展が寄与した。イリノイ州ケーン郡の検視局は２４日、当該の女性の氏名をエスター・グレンジャーさんと特定した。グレンジャーさんの頭蓋骨は１９７８年に発見されたが、本人が死亡したのは今から１５０年以上前だった。グレンジャーさんは１８４