SMBC日本シリーズ2024「DeNA−ソフトバンク」＜10月26日横浜第1戦＞試合開始 18：30先攻：ソフトバンク後攻：DeNA◆ 横浜DeNAベイスターズ（中）桑原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（捕）戸柱（右）梶原（遊）森敬（投）ジャクソン◆ 福岡ソフトバンクホークス（右）柳田（中）周東（遊）今宮（一）山川（三）栗原（左）正木（二）牧原大（捕）甲斐（投）有原