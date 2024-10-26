【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■松島聡は城島茂、草間リチャード敬太と足を踏み入れた超危険エリアでオオスズメバチの巣を発見するが、「囲まれた！ヤバいヤバいヤバい！」と、絶体絶命の大ピンチに！ 10月27日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』で、松島聡（timelesz）が「グリル厄介」に初参戦。 秋の北海道で猛威を振るう厄介者オオスズメバチを捕獲するため、超危険エリアに潜入。命懸けの大格闘の末、