26日午後、金沢駅のもてなしドームで「金沢マラソン2024」の特別ゲストを招いたトークショーが開かれました。アテネオリンピック金メダリストの野口みずきさんのほか、福士加代子さんと猫ひろしさんも登場。本番を前日に控えたランナーに向けて軽快なトークで背中を押しました。秒野口さん「（金沢マラソンは）やはり沿道の応援が温かいのと途切れないのが素晴らしい」福士さん「太鼓とかダンスの人達が何度もいらっしゃったから、