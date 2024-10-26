サーティーフォー保土ケ谷球場高校野球の第７７回秋季関東大会が、２６日にサーティーフォー保土ケ谷球場などで開幕した。初日は１回戦３試合を行い、２８日の横浜の初戦（準々決勝）の相手は東農大二（群馬２位）に決まった。東農大二は帝京三（山梨２位）に１０―３で七回コールド勝ち。つくば秀英（茨城１位）と浦和実（埼玉１位）も準々決勝に勝ち進んだ。２７日は１回戦の残り４試合が行われ、神奈川２位の東海大相模が