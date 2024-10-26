中日韓青年企業家の対話会開催遼寧省瀋陽市24日、中日韓青年企業家発展協力対話会の会場。（瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽10月26日】中国遼寧省瀋陽市で24日、「開放・革新・協力」をテーマとした中日韓青年企業家発展協力対話会が開催され、3カ国の政府、青年団体、企業家代表ら約60人が出席した。中華全国青年連合会の徐暁（じょ・ぎょう）主席は開幕のあいさつで、中日韓3カ国はいずれも重要な経済国であり、世界で最も