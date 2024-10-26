首都圏在住の石川県出身者らが一堂に集う催しが昨夜、東京都内で開かれ、被災地の復興・復旧に向け、務めていくことを誓いました。地震で被災した七尾市の「香島津太鼓」の演奏で幕を開けた「いしかわ県人祭」。去年11月に当主を交代して19代目として家督を継いだ前田利宜氏が登壇し、能登の被災地へ思いを馳せていました。■前田利宜氏「未だに被災されている方がいらっしゃいます。きょうこの瞬間にも苦労されている方がまだまだ