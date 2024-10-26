どんなワードローブとも馴染む秀逸なニットで注目を集めるニットウエアブランド【extreme cashmere（エクストリーム カシミア）】。24FW メインコレクションが、10月26日（土）からロンハーマン各店とオンラインストアにて発売されました。ファッションとは自由な発想で楽しむべきというブランドの概念を体現した4アイテムがラインナップ。さらにロンハーマン 千駄ヶ谷店ではブランドの世界感を体験