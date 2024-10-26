１０月２７日は衆議院選挙の投票日です。２６日、大阪市内では投票所の設営作業が行われています。小学校の体育館で次々と投票箱が組み立てられていきます。２７日投開票の衆議院選挙では、大阪市内で３６１か所の投票所が設けられることになっていて、各地で設営作業が進められています。今回の衆院選では、自民党の派閥の「裏金」疑惑に端を発した「政治とカネ」の問題や、物価高に対する経済政策などが争点となっています