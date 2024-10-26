◆米男子プロゴルフツアーＺＯＺＯチャンピオンシップ第３日（２６日、千葉・アコーディア習志野ＣＣ＝７０７９ヤード、パー７０）６５位から出た２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、１ボギーで今大会初のアンダーパーとなる６６をマークし、通算２アンダーで５９位に順位を上げた。９位で出た清水大成（ロピア）は６９で回り８アンダー、日本勢最上位の１２位で最終日を迎える。６３をたたき出し