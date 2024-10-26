◇関西学生アメフト▽第６節関学大３１―１５関大（２６日・花園）関西伝統の「関関戦」が行われ、関学大は３１―１５で関大を下し、リーグ優勝が確定した。２０１８年からリーグ６連覇（２０２０年はコロナかで変則トーナメント開催のため優勝回数には数えない）。４勝２敗の関大、近大はＶ逸となったが、現在１敗の立命大は同率優勝の可能性が残されている。関学大は第１クオーター（Ｑ）、開始２分１２秒でQB兄弟の兄・星