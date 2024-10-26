2025年春のセンバツ出場をかけ、高校野球秋季東海大会の準決勝が行われ、常葉大菊川高校が至学館高校に勝利して決勝進出を果たし、センバツ出場をほぼ確実なものとしました。常葉大菊川の準決勝の相手は愛知1位の至学館高校。追いかける展開となった常葉大菊川は6回表。3-4と1点差に詰め寄ると7番・町田がレフト前に運び同点とします。流れを掴んだ常葉大菊川打線は7回表。2アウト2塁で打席には3番・佐藤。レフトの頭上を大きく越