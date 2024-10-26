◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第１戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（２６日・横浜）【ソフトバンク】１（右）柳田、２（中）周東、３（遊）今宮、４（一）山川、５（三）栗原、６（左）正木、７（二）牧原大、８（捕）甲斐、９（投）有原【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（捕）戸柱、７（右）梶原、８（遊）森敬、９（投）ジャクソン