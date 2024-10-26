女子3000メートル4分6秒06で優勝した高木美帆＝長野市エムウェーブスピードスケートの全日本距離別選手権第2日は26日、長野市エムウェーブで行われ、女子3000メートルは高木美帆（TOKIOインカラミ）が4分6秒06で2年ぶり7度目の優勝を果たした。1500メートルに続き今大会2種目目の制覇。昨年覇者の堀川桃香（富士急）は1秒61差の2位だった。男子1500メートルは野々村太陽（博慈会）が1分45秒61で2大会ぶり2度目の制覇。日本記