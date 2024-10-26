スケートボード・パークの日本選手権は２６日、東京・ライブドア・アーバンスポーツパークで男女の予選が行われ、女子は１１歳の佐竹晃が首位となり、１６人で争う準決勝に進んだ。小川希花が２位で、９月の世界選手権代表だった長谷川瑞穂は４位。男子は猪又湊哉がトップで通過。２７日は準決勝と決勝が行われる。