JA共済 全国小・中学生書道・交通安全ポスターコンクールの県内優秀作の表彰式が熊本市で開かれました。今年は書道2万4306点、ポスター1433点の応募がありました。 27人が表彰され、KKT賞に菊池市・隈府小1年生羽山湊人さんのポスターが選ばれました。