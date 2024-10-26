ZOZOチャンピオンシップ第3日日本開催の米男子ゴルフツアー・ZOZOチャンピオンシップ第3日が26日、千葉・アコーディアG習志野CC（7079ヤード、パー70）で開催された。65位から出た松山英樹（LEXUS）は、5バーディー、1ボギーの66で回って通算3アンダーとし、59位に浮上した。今大会初のアンダーパー。最終9番パー4では第2打が女性の頭に直撃する事故が発生し、松山自身も「あそこまで血が出ているとは……」と動揺を隠せなかった