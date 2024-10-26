全国高校サッカー選手権の県大会はきょう、準決勝が行われ、金沢学院大学附属と遊学館が決勝に進みました。準決勝第一試合星稜 対 金沢学院大学附属は、PK戦までもつれました。星稜は2人目のキッカー。金沢学院のゴールキーパー石山が左足一本でPKを止めるビッグセーブ。石山の活躍もあり、金沢学院が6年ぶりに決勝へ駒を進めました。一方、星稜は1998年以来26年ぶりに決勝進出を逃しました。