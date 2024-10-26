女子予選1位の佐竹晃＝ライブドア・アーバンスポーツパークスケートボード・パークのマイナビ日本選手権は26日、東京都江東区のライブドア・アーバンスポーツパークで開幕して予選が行われ、女子は11歳の佐竹晃が72.55点のトップで27日の準決勝に進んだ。小川希花が2位、菅原芽依が3位。男子は15歳の猪又湊哉が76.14点の首位、天野太陽が2位、桜井壱世が3位で通過した。女子の開心那（WHYDAHGROUP）や四十住さくら（第一