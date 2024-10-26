「女子国際親善試合、日本代表４−０韓国代表」（２６日、国立競技場）１０月に就任した女子韓国代表のシン・サンウ監督は、初陣を勝利で飾ることはできなかった。試合開始から日本が主導権を握る展開。粘り強い守りも見せていたが、前半３３分に先制を許すと、前半３７分までの４分間で計３失点。後半にも１点を奪われての完敗に「やっぱり日本は強いチームだったというのが率直な感想」とシン監督も脱帽だった。それでも