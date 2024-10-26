福岡県警糸島署は26日、糸島市波多江付近の道路上で同日午前7時半ごろ、男が通行中の女子中学生に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代で黒色のパーカ、マスクを着用していたという。