元サッカー日本代表FW大久保嘉人氏（42）が26日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜午前11時3分）に出演。J最多得点だけではく、警告数104枚も最多で、契約にイエローカードが出るたびに罰金が科せられる契約内容になったことを明かした。MC伊集院光（56）から「イエローカードをもらうと罰金とかは？」との質問に大久保氏は「えーとね、普段はないス」と通常では罰金制度はないと答え「僕はあまりに