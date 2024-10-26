日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』！2024年韓国ナンバーワン大ヒットの最恐〓墓破り〓ホラー！＊＊＊『破墓／パミョ』評点：★3.5点（5点満点）©2024 SHOWBOX AND PINETOWN PRODUCTION ALL RIGHTS RESERVED.五行思想攻撃はゲーム的だオカルト、シャーマニズムから歴史の暗部、さらにモンスター的な要素まで盛り込んだお化け屋敷映画でサービス満